ورشة عمل عن أشغال الجلد الطبيعى للقومى للمرأة بكفر الشيخ.. صور

نفذ فرع المجلس ورشة عمل عن أشغال الجلد الطبيعي وتقنياته المختلفة، استهدفت الورشة 45 من الفتيات بغرض إعدادهن، لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، ومقررة المجلس القومى للمرأة فرع كفر الشيخ.

قالت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، ومقررة المجلس القومى للمرأة فرع كفر الشيخ: تناولت ورشة العمل صناعة الحقائب والمحافظ والاكسسوارات من خامة الجلد الطبيعي بتقنياته الفريدة بهدف الاستخدام الشخصي والتسويق لزيادة الدخل، وقد قام بالتدريب الدكتورة داليا المداح، المدرس بكلية التربية النوعية وتم تنفيذها بمقر الفرع.

كما نفذ المجلس القومي للمرأة دورة تدريبية، لتدريبات التثقيف المالي، لتمكين سيدات قرى المبادرة اقتصادياً، لتوعية وتثقيف السيدات بجميع الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة في حياتهن اليومية ، والتي تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وشمل البرنامج على تدريس الدليل التدريبي " التعامل الرشيد مع أموالي" وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية، وتضمن البرنامج عدة موضوعات منها تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع، و منتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين .