اليوم السابع
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أكرم القصاص
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هزة أرضية بقوة 3.9 درجة تضرب منطقة سرينجار شمال ولاية جامو بالشطر الهندي

الإثنين، 06 مارس 2023 01:00 ص
هزة أرضية بقوة 3.9 درجة تضرب منطقة سرينجار شمال ولاية جامو بالشطر الهندي مقياس ريختر
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أعلن المركز القومي الهندي لعلوم الزلازل أن زلزالاً هز أمس الأحد، منطقة سرينجار في شمال ولاية جامو وكشمير بالشطر الهندي من إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وذكر المركز الهندي - في معرض تدوينة له على موقع التدوين المصغر "تويتر" فيما يتعلق بهذا الشأن - أن شدة هذا الزلزال بلغت 3.9 درجة بمقياس ريختر، وأنه تم رصده على بُعد 38 كيلومترا شمال منطقة سرينجار.

وأضاف المركز أن هذا الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض، عند خط عرض 34.42 درجة وخط طول 74.88 درجة.

ومع ذلك، لم تشر أي تقارير حتى الآن إلى وقوع أضرار أو خسائر بشرية من جراء هذا الزلزال.

 


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