"نوعية طنطا" تنظم معرضا للمشغولات الفنية بعنوان "التشكيل بالورق"

وقالت الدكتورة رانيا الإمام عميد الكلية في بيان صحفى، أن هذا المعرض يأتي لتبادل الأفكار وإبراز مواهب وابداعات الطلاب".

وأوضحت أن المعرض ضم 74 عملاً فنياً من انتاج طلاب الفرقة الأولى خلال العامين الجامعيين (2018/ 2019)، (2019/2020)، وقد استمر تنظيم المعرض لمدة 6 أيام.

وأشادت عميد الكلية بالجهود المبذولة من الدكتورة منار عودات المشرف علي المعرض، والهيئة المعاونة والطلاب المشاركين في المعرض، متمنية لهم التميز ليجدوا لأنفسهم مكانة بين صفوة الفنانين الذين نفتخر بهم، مضيفة أن اقامة هذه المعارض يأتي لتبادل الأفكار وصهر التجارب الفنية وإبراز مواهب وابداعات الطلاب.

من جانبها أشارت الدكتورة منار عودات، أن الأعمال الفنية المعروضة تتجه لاستخدام أسلوب المحاكاة التشخيصية في تشكيل الورق، وذلك كمدخل لتأكيد وإثراء البعد التعبيرى للمشغولة الفنية متتعدة المستويات بما يؤدي إلي التكامل الجمالي والدلالي للمشغولة الفنية.