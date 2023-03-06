"نوعية طنطا" تنظم معرضا للمشغولات الفنية بعنوان "التشكيل بالورق"

نظمت كلية التربية النوعية جامعة طنطا، معرضًا للمشغولات الفنية بعنوان: "التشكيل بالورق بين التشخصيص والتلخيص، برعاية الدكتورة رانيا عبدة الإمام، عميد الكلية والدكتورة نجلاء الحلبي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورة منار محمود محمد عودات، المدرس بقسم التربية الفنية.
وقالت الدكتورة رانيا الإمام عميد الكلية في بيان صحفى، أن هذا المعرض يأتي لتبادل الأفكار وإبراز مواهب وابداعات الطلاب".
وأوضحت أن المعرض ضم 74 عملاً فنياً من انتاج طلاب الفرقة الأولى خلال العامين الجامعيين (2018/ 2019)، (2019/2020)، وقد استمر تنظيم المعرض لمدة 6 أيام.
وأشادت عميد الكلية بالجهود المبذولة من الدكتورة منار عودات المشرف علي المعرض، والهيئة المعاونة والطلاب المشاركين في المعرض، متمنية لهم التميز ليجدوا لأنفسهم مكانة بين صفوة الفنانين الذين نفتخر بهم، مضيفة أن اقامة هذه المعارض يأتي لتبادل الأفكار وصهر التجارب الفنية وإبراز مواهب وابداعات الطلاب.
من جانبها أشارت الدكتورة منار عودات، أن الأعمال الفنية المعروضة تتجه لاستخدام أسلوب المحاكاة التشخيصية في تشكيل الورق، وذلك كمدخل لتأكيد وإثراء البعد التعبيرى للمشغولة الفنية متتعدة المستويات بما يؤدي إلي التكامل الجمالي والدلالي للمشغولة الفنية.
نوعية طنطا تنظم معرضا للمشغولات الفنية (1)
نوعية طنطا تنظم معرضا للمشغولات الفنية (2)
نوعية طنطا تنظم معرضا للمشغولات الفنية (3)
نوعية طنطا تنظم معرضا للمشغولات الفنية (4)
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