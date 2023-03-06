نقابة المهندسين بالإسكندرية تكرم الفائزين فى دورى المهندسين الموسم الثانى

كرم الدكتور هشام سعودى الفائزين فى بطولة دورى المهندسين الموسم الثانى الذى تم تنظيمه بالتعاون بين لجنتى الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصى ولجنة النشاط الرياضى برئاسة المهندس أحمد محمود فى إطار التعاون بين لجنة الشباب والتواصل الطلابى بالنقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية .

وقال الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية ، أن النشاط الرياضى من أهم الانشطة التى تقدمها نقابة المهندسين من خلال الأنشطة المقدمة فى النادى للمهندس وأسرته مطالبا بضرورة طرح افكار مختلفة وفعاليات رياضية لمشاركة الأعضاء من مختلف الأعمار.

ووجه لجنتى الشباب والنشاط الرياضى بضرورة التعاون بين فى العديد من الأنشطة وتحقيق نتائج مميزة لصالح المهندسين وأسرهم.

ومن جانبه شكر المهندس محمد قبيصى، رئيس لجنة الشباب فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، الفرق المشاركة فى بطولة دورى المهندسين وسط تفاعل بين المهندسين واهتمام كبير بالمباريات والبطولة وخلق أجواء مميزة تحدث داخل نادى المهندسين.

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد عدد من الفعاليات التى تهم شباب المهندسين منها الدورة الرمضانية التى حققت نجاحا كبيرا العام الماضى وسيتم تنظيمها للعام الثانى على التوالى.

وقال المهندس أحمد محمود رئيس لجنة النشاط الرياضى فى نادى المهندسين بالإسكندرية، أن البطولة هى الأولى من نوعها واستطاعت أن تحقق ترابط بين كافة النقابات وتفعيل النشاط الرياضى فى أجواء تنافسية ومليئة بالروح الرياضية.

حضر التكريم المهندس صلاح حامد أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية المهندس أحمد محمود والمهندس محمد قبيصى.