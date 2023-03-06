اليوم السابع
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نقابات بريطانية تنتقد خطة الحكومة لوقف المهاجرين بالقوارب: ستغذي تهريب البشر

الإثنين، 06 مارس 2023 12:35 م
نقابات بريطانية تنتقد خطة الحكومة لوقف المهاجرين بالقوارب: ستغذي تهريب البشر ريشى سوناك - رئيس وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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قالت نقابة عمال الهجرة والعمل إن خطط الحكومة البريطانية لمنع الناس من الوصول إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة غير قابلة للتطبيق، وستغذى تهريب البشر.

وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك من المقرر أن ينشر تشريعًا هذا الأسبوع يهدف إلى احتجاز وترحيل أي شخص يدخل المملكة المتحدة عبر وسائل غير رسمية مثل عبور القناة ، كما فعل أكثر من 45 ألف شخص في عام 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد المقترحات ، والمتوقع الكشف عن تفاصيله يوم الثلاثاء ، ينص على أن أي شخص سافر عبر هذا الطريق سيتم نقله إلى دولة ثالثة، كما سيتم منعه بشكل دائم من إعادة الدخول أو التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية.

وأدانت جماعات اللاجئين وغيرهم المقترحات على نطاق واسع باعتبارها مستحيلة التنفيذ ومن المرجح أن تؤدي إلى احتجاز عشرات الآلاف الفارين من الحرب والاضطهاد.

وقالت لوسي موريتون ، من اتحاد خدمات الهجرة ، إن التشريع الخاص بترحيل الأشخاص إلى دولة ثالثة يبدو "مربكًا للغاية" ، نظرًا لأن خطة ترحيل الأشخاص إلى رواندا كانت معلقة وسط تحديات قانونية ، وأن الترتيبات الخاصة بإعادة اللاجئين إلى أماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي ، حيث طالبوا في السابق باللجوء ، انقضت فترة سريانه بالنسبة للمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجادلت موريتون بأن الإعلان عن تدابير جديدة ضد القوارب الصغيرة من شأنه أن "يغذي الخدمة" لمهربي البشر ، على الأقل على المدى القصير ، الذين سيخبرون الوافدين المحتملين أنهم بحاجة إلى السفر قريبًا.

وأضافت: "حتى لو نجحت ، فإن حركة المرور ستزيد ببساطة مرة أخرى عبر الشاحنات ، وهو ما كان يستخدم من قبل" ، قائلة إن الإجراءات الأمنية في كاليه لم تتم مطابقتها في الموانئ الأخرى.

وقال ويس ستريتنج ، وزير الصحة في الظل ، إنه يشك بشدة في أن الخطط ستحقق أي شيء ، ودعا إلى مقترحات طويلة الأجل بما في ذلك طرق اللجوء القانونية الموسعة والمعالجة السريعة لطلبات اللجوء.

 

 

 


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رئيس وزراء بريطانيا



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