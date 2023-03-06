نجلاء بلابل.. الإخلاص كلمة سر تحقيق الريادة.. مدير مشروع مكافحة العفن البني بالبطاطس

كتبت أسماء نصار

أيقنت أن التفاني والإخلاص وحب دراستها وعملها لاحقا سيكون سببا في نجاحها، حيث التحقت بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، تلبية لرغبة والدها، وتخرجت من قسم الميكروبيولوجي، وحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه.

الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس ، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقلدت الكثير من المناصب القيادية طوال فترة عملها بمركز البحوث الزراعية، وكان لها الريادة النسائية في المناصب التي تولتها.

كانت "بلابل" أول سيدة تتولى منصب رئيس قسم بحوث الأمراض البكتيرية بمعهد بحوث أمراض النباتات، وأول سيدة تترأس الإدارة المركزية للحجر الزراعي عام 2017، ثم أول سيدة تدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، وهو الأمر الذي يعزز من شعورها بالفخر والمسؤولية بهذا التكليف، لصرح علمي كبير يلعب دورا كبيرا في زيادة الصادرات الزراعية المصرية، خاصة لمحصول استراتيجي هام هو البطاطس.

حققت الدكتورة نجلاء بلابل، خلال فترة إدارتها لهذا المشروع الحيوي والهام، الكثير من الانجازات ومنها حصول المعامل التابعة للمشروع في عام 2020 على شهادة اعتماد الأيزو، والتوسع في إنشاء مبني جديد لمعامل جديدة، لاستيعاب زيادة العينات مع التوسع في المساحات المنزرعة بالبطاطس، بجانب تقليل مدة صدور نتائج العينات لأقل من 24 ساعة.

ونجح مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، تحت قيادتها؛ في إنشاء ما يعرف بالمناطق الخالية والتي تجاوزت أكثر من 600 ألف فدان بمختلف محافظات الجمهورية، والتي يتم متابعتها من خلال إنشاء وحدة الرصد والمتابعة والتي تستخدم صور الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد لتحليل البيانات من المزرعة؛ وتقديم خدمة متابعة المزرعة للمستثمرين من خلال منصة تابع مزرعتك.

واكتسبت الكثير من المهارات من خلال هذا التخصص الدقيق، من خلال التعامل مع كائنات غير مرئية ودقيقة مما أكسبها قدرة على التحليل والتنظيم والدقة في حياتها البحثية والأسرية، مؤكدة حرصها على التواجد داخل المعامل لمتابعة الفحص ومجريات البحث، والتواصل مع الكوادر البحثية حديثة التخرج لإكسابهم المهارات والتعرف على التحديات التي تواجههم.

أكدت الدكتورة نجلاء بلابل، أن المرأة لها دور في أسرتها وفي عملها، ولديها القدرة على التحمل والصبر واقتحمت كافة المجالات، وحققت نجاحات كبيرة، وتكلل هذا النجاح بدعم غير محدود من القيادة السياسية، لتتقلد مناصب إدارية جديدة لأول مرة في التاريخ ومنها منصب محافظ، كما أشادت بدعم الرئيس السيسي؛ للمرأة في كافة المجالات، والأرقام وحدها لها دلالة قوية على الدعم الكبير، موضحة أن رسالتها لحديثات التخرج هو التفاني في العمل والإخلاص وحب العمل، قائلة: حب المكان يحبك ويديلك.