ميناء دمياط يستقبل 26 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفنية، بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24589 طن تشمل: 11204 طن يوريا و 4956 طن رمل و 1432 طن ملح معبأ و 1657 طن اسمنت معبأ و 4206 طن أسمنت صب و 1134 بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28298 طن تشمل: 7566 طن قمح و 1680 طن مولاس و 570 طن خشب زان و 5000 طن ذرة و 1784 طن ابلاكاش و 5200 طن خردة و 5502 طن حديد و 3254 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 996 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1146 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 421 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1479 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61776 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 144704 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2666 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5314 شاحنة .