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موريتانيا: مقتل عسكريين في اشتباكات مع "إرهابيين" بالسجن المركزي بنواكشوط

الإثنين، 06 مارس 2023 07:00 ص
موريتانيا: مقتل عسكريين في اشتباكات مع "إرهابيين" بالسجن المركزي بنواكشوط الشرطة الموريتانية
وكالات

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أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية، أنه يجري "تعقب أربعة إرهابيين فروا من السجن" مؤكدة مقتل اثنان من الحرس وإصابة اثنين .

وقالت الداخلية في بيان:" تمكن أربعة إرهابيين من  الفرار من السجن المركزي بنواكشوط  بعد أن اعتدوا على العناصر المكلفة بالحراسة ، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار  استشهد خلاله اثنان من أفراد الحرس الوطني تغمدهما الله بواسع رحمته، فيما أصيب اثنان بجروح خفيفة شفاهما الله".

وفق البيان فقد: "أحكم الحرس الوطني سيطرته على السجن وبدأت على الفور إجراءات تعقب الفارين بغية القبض عليهم في أقرب الآجال".

وطالبت الوزارة من المواطنين الإبلاغ عن أي معلومات يمكن أن تساعد في عملية القبض على الفارين.

 


موريتانيا

إرهابيين

السجن المركزي بنواكشوط

بنواكشوط



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