اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 مارس 2023 09:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 9 وإصابة 15 من أفراد الشرطة فى هجوم انتحارى جنوب باكستان

الإثنين، 06 مارس 2023 08:54 ص
مقتل 9 وإصابة 15 من أفراد الشرطة فى هجوم انتحارى جنوب باكستان الشرطة الباكستانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الشرطة الباكستانية، اليوم الإثنين، إن هجوما انتحاريا راح ضحيته 9 من أفرادها جنوب غرب البلاد.

وحسب موقع العين الإخبارى، قال متحدث باسم الشرطة الباكستانية إن تفجيرا انتحاريا أسفر عن مقتل 9 من أفراد الشرطة بجنوب غرب البلاد.

وأضاف المتحدث محمود خان نوتيزاي أن 15 فردا آخرين من الشرطة أصيبوا في الهجوم.

وأواخر الشهر الماضي قتل 4 أشخاص وأصيب 12 آخرون في حصيلة أولية لضحايا انفجار وقع بإقليم بلوشستان جنوبي باكستان.

وبحسب وسائل إعلام باكستانية، فقد وقع الانفجار في مقاطعة برخان النائية بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.


الشرطة الباكستانية

إقليم بلوشستان

انفجار

هجوم انتحارى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة