مقتل 9 وإصابة 15 من أفراد الشرطة فى هجوم انتحارى جنوب باكستان

أ.ش.أ

قالت الشرطة الباكستانية، اليوم الإثنين، إن هجوما انتحاريا راح ضحيته 9 من أفرادها جنوب غرب البلاد.

وحسب موقع العين الإخبارى، قال متحدث باسم الشرطة الباكستانية إن تفجيرا انتحاريا أسفر عن مقتل 9 من أفراد الشرطة بجنوب غرب البلاد.

وأضاف المتحدث محمود خان نوتيزاي أن 15 فردا آخرين من الشرطة أصيبوا في الهجوم.

وأواخر الشهر الماضي قتل 4 أشخاص وأصيب 12 آخرون في حصيلة أولية لضحايا انفجار وقع بإقليم بلوشستان جنوبي باكستان.

وبحسب وسائل إعلام باكستانية، فقد وقع الانفجار في مقاطعة برخان النائية بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.