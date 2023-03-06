مقتل 9 وإصابة 15 من أفراد الشرطة فى هجوم انتحارى جنوب باكستان

قالت الشرطة الباكستانية، اليوم الإثنين، إن هجوما انتحاريا راح ضحيته 9 من أفرادها جنوب غرب البلاد.
وحسب موقع العين الإخبارى، قال متحدث باسم الشرطة الباكستانية إن تفجيرا انتحاريا أسفر عن مقتل 9 من أفراد الشرطة بجنوب غرب البلاد.
وأضاف المتحدث محمود خان نوتيزاي أن 15 فردا آخرين من الشرطة أصيبوا في الهجوم.
وأواخر الشهر الماضي قتل 4 أشخاص وأصيب 12 آخرون في حصيلة أولية لضحايا انفجار وقع بإقليم بلوشستان جنوبي باكستان.
وبحسب وسائل إعلام باكستانية، فقد وقع الانفجار في مقاطعة برخان النائية بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة