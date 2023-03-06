مقتل عامل فى سوهاج وضبط المتهم والسلاح المستخدم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط عامل قام بقتل عامل أخر بإطلاق النار عليه مما نتج عنه إصابته، بطلق ناري أعلي الجبهة من الناحية اليسري، وذلك أخذا بالثأر بدائرة مركز شرطة ساقلته شرقى محافظة سوهاج، تم التحفظ على السلاح المستخدم والمتهم، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى ساقلته المركزى.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة عامل عقب إصابته بطلق نارى أخذا بالثأر بدائرة مركز شرطة ساقلته شرقى سوهاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع بحث الشرق ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفي دائرة مركز ساقلته حيث تبين مقتل المدعو عدلي م ع ح 46 سنة عامل ويقيم بذات الناحية نتيجة إصابته " بطلق ناري أعلي الجبهة من الناحية اليسري " وبسؤال نجل عم المجني عليه المدعو محمود ع م ع - 48 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية بإتهام المدعو عادل ع م ع 33 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي علي المذكور وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته أخذاً بالتأر.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن بندقية آليه وطلقه من ذات العيار تم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة لذات السبب، وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.