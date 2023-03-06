مقتل سائق وإصابة شقيقه فى مشاجرة مع آخرين داخل موقف سيارات بالشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، يفيد بوصول سائق جثة هامدة إثر إصابته بجرح طعني بالرقبة، وإصابة شقيقه واثنين آخرين أشقاء بجروح قطعية ادعاء مشاجرة.

وتبين من التحريات نشوب مشادة بين عدد من السائقين لخلافات على أولوية تحميل الركاب في موقف سيارات قرية ميت جابر بخط سيارات بلبيس – منيا القمح بدائرة مركز شرطة بلبيس، تطورت إلى مشاجرة بين طرفين كل طرف سائق وشقيقه، ما أسفر عن مقتل سائق من الطرف الأول بطعنة في الرقبة وإصابة شقيقه والطرف الثاني إصابات في أنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيق.

استقبل مستشفى بلبيس المركزي بالشرقية سائقًا جثة هامدة، وشقيقه مصابًا بجروح قطعية في أنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر مشاجرة مع سائقين شقيقين آخرين لخلاف على أولوية التحميل بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.