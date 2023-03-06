اليوم السابع
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مصرع عامل وإصابة آخر في حريق بمصنع طوب في الشرقية

الإثنين، 06 مارس 2023 01:53 ص
مصرع عامل وإصابة آخر في حريق بمصنع طوب في الشرقية حريق هائل بمصنع طوب بالشرقية
الشرقية فتحية الديب

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لقي عامل مصرعه فيما أصيب آخر بتوقف في عضلة القلب؛ وذلك إثر نشوب حريق في مصنع طوب في قرية العزازي التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى أبوحماد المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى القرين المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.
 
ودفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية، منذ قليل، بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق. كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بمصنع طوب بدائرة أبوحماد.
 
 
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