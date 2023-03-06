مصرع عامل وإصابة آخر في حريق بمصنع طوب في الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقي عامل مصرعه فيما أصيب آخر بتوقف في عضلة القلب؛ وذلك إثر نشوب حريق في مصنع طوب في قرية العزازي التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى أبوحماد المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى القرين المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.