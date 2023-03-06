مستوطنون يعتدون على سكان بلدة حوارة جنوب نابلس.. وإصابات بين الفلسطينيين

اعتدى مستوطنون إسرائيليون على سكان بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية، واستهدفوا منازل الفلسطينيين ومحالهم التجارية بالحجارة، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى

وأضاف الموقع الإخبارى أن هناك أنباء عن وقوع إصابات بين عدد من المواطنين الفلسطينيين.

وكان قد اقتحم مستوطنون إسرائيليون، الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وأفادت مصادر محلية فلسطينية لوكالة "وفا" بأن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، وطقوسا تلمودية في باحات "الأقصى ".

وانتشرت قوات شرطة الاحتلال الاسرائيلى في باحات الأقصى وعند أبوابه خلال اقتحام المستوطنين، وفرضت قيودا على دخول المصلين.