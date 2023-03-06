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مدبولى يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال فبراير

الإثنين، 06 مارس 2023 09:26 ص
مدبولى يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال فبراير الجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر فبراير الماضي، وذلك عبر تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
 
وثمن رئيس الوزراء الدور المحوري الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، في تنفيذ التدخلات وإجراءات الرعاية الطبية اللازمة، سواء مع الحالات التي يتم رصدها، أو الوصول إليها من خلال القوافل الطبية التي تجوب المحافظات.
 
وأوضح الدكتور حسام المصري أن الشهر الماضي شهد الاستجابة لنحو 593 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أن تلك الاستجابات شملت صدور 253 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلاً عن إصدار 41 قراراً خاصاً بالحالات الطارئة، و 34 قراراً خاصاً بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.
 
وأضاف المستشار الطبي أن مجهودات اللجنة خلال شهر فبراير الماضي تضمنت أيضاً تنفيذ الإجراءات الطبية لـ 130 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 146 حالة، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 48 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة. 
 
ولفت الدكتور حسام المصري إلى أنه تم تنفيذ قوافل طبية الشهر الماضي، بعدة محافظات بينها الأقصر، والفيوم، والمنيا، وغيرها، وقامت بإجراء الكشف الطبي لنحو 29234 حالة.
 
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الاستغاثات الطبية

مجلس الوزراء

الحكومة

مصطفى مدبولي

اليوم السابع بلس



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