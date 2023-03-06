محور سمالوط على النيل بالمنيا من شرايين التنمية فى صعيد مصر.. صور

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل صورا ل محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا، كأحد شرايين التنمية بالصعيد، ويبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 مترا ، ويشمل 47 عملا صناعيا (30 كوبري - 17 نفق) بواقع عدد 2 حارة مرورية لكل اتجاه ،وتم افتتاح المحور رسميا العام قبل الماضي

ويربط المحور الطريق الصحراوى الشرقي بالطريق الزراعى شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوى غرباً عابرا نهر النيل، ويساهم المحور في تنمية الصعيد من خلال الربط مع مناطق الإستصلاح الزراعى والتنمية الزراعية في غرب المنيا وكذلك المساهمة في تطوير والتوسع في التنمية الصناعية شرق نهر النيل من خلال تحقيق الإستخدام الأمثل للثروة المحجرية ومصانع الأسمنت والمساهمة في التنمية السياحية خاصة السياحة الدينية نظراً لقربه من المزارات الدينية ( دير السيدة العذراء ) ومسار العائلة المقدسة شرق النيل .

وقالت الوزارة أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم وهذا كان يتطلب ان ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق الى الغرب او العكس أو ان يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية ، ووجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.