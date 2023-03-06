محمود محيى الدين يشارك فى برنامج لزيادة وعى أصحاب الشركات ورواد الأعمال

كتب عبد الحليم سالم

يشارك الدكتور محمود محيي الدين ، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، الأربعاء، في البرنامج التثقيفي الذي تنظمه شركة Competent Boards الكندية المتخصصة فى تنظيم البرامج التعليمية والتثقيفية الخاصة بالمناخ والتنوع البيولوجي.

ويلقي محيي الدين محاضرة ضمن البرنامج الذي يتناول القواعد الحاكمة للممارسات البيئية والمناخية للشركات والقطاع الخاص، ومتطلبات الإفصاح، فضلًا عن توضيح استراتيجيات السباق نحو صافي الانبعاثات الصفرى، وآليات الحفاظ على المناخ والتنوع البيولوجي.

ويستهدف البرنامج زيادة وعي الأطراف الفاعلة من أصحاب الشركات ورواد الأعمال ب قضايا المناخ والقواعد المنظمة للدور الذي يمكن للشركات القيام به بما يعزز من إسهاماتها في تحقيق أهداف المناخ ويحد من ظاهرة الغسل الأخضر.

ويشارك في تقديم البرنامج عدد من خبراء العمل المناخي على المستوى الدولي ومسئولي قطاعات البيئة والمناخ بكبريات الشركات العالمية.