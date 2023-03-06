اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 مارس 2023 02:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

محاكمة 12 متهما بتكوين تشكيل عصابى لتهريب الآثار إلى الخارج.. اليوم

الإثنين، 06 مارس 2023 02:00 ص
محاكمة 12 متهما بتكوين تشكيل عصابى لتهريب الآثار إلى الخارج.. اليوم محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة محاكمة 12 متهمًا، بينهم أجنبي، وذلك على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في تهريب الآثار.
 
البداية كانت بضبط أحد المتهمين في قضية تهريب الآثار، وبحوزته كمية من القطع الأثرية داخل مطار جون كينيدي بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في أمر الإحالة الصادر بحقهم، تهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في تهريب القطع الأثرية خارج البلاد.
 
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد ضبط أحدهم بمحاولة تهريب 586 قطعة آثار، وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول "أجنبى" تم ضبطه في شهر فبراير الماضي داخل أحد المطارات في دولته، وعثر بحوزته على قطع أثرية، حاول تهريبها داخل حقائب مسجلة بالرحلة، بالتعاون مع المتهمين السابقين.

تهريب الآثار

تشكيل عصابي

جنايات القاهرة

عقوبة تهريب الآثار

جرائم تهريب الآثار

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة