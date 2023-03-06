اليوم السابع
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محافظ الوادي الجديد يقرر عودة جميع المعلمات المكلفات بالعمل خارج محل إقامتهن

الإثنين، 06 مارس 2023 07:22 ص
محافظ الوادي الجديد يقرر عودة جميع المعلمات المكلفات بالعمل خارج محل إقامتهن محافظ الوادي الجديد خلال زيارته لكنيسة العذراء مريم
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عودة جميع المعلمات المكلفات بالعمل خارج محل إقامتهن وفي حال وجود عجز بالتخصصات يتم التكليف بالتناوب وليس بصفة دائمة، مراعاة لظروفهن الأسرية، وكذلك دراسة موقف زوائد التنظيم بأراضي الجمعيات لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
 
جاء ذلك خلال زيارته، مساء أمس الأحد،  لمقر كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة، حيثُ كان في استقباله نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، بحضور  سيد محمود سكرتير عام المحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 
 
وحرص الزملوط على عقد لقاء جماهيري مع المواطنين لبحث مطالبهم ومقترحاتهم، مستهلًا اللقاء بعرض في حب مصر لكورال الكنيسة، كما استعرض أبرز الإنجازات التي تشهدها المحافظة وجهود التنمية في كافة المجالات والتي تدعمها روابط الوحدة والتماسك بين أبناء الوطن الواحد. 
 
ووجه الزملوط بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص مشروع إنتاج حيواني بمنطقة عين السافي بالخارجة، وتكثيف حملات الطب البيطري لمكافحة الكلاب الضالة بما لايضر بالتوازن البيئي، وتكليف مديريتي التضامن الإجتماعي والصحة بدراسة حالات الأمراض المزمنة والأسر الاكثر احتياجًا وتقديم المساعدة اللازمة لهم على نفقة الدولة أو المحافظة. 
 
 
 

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