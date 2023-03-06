محافظ القليوبية يعتمد جدول امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للتعليم الفني

القليوبية إبراهيم سالم

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جدول امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني بمدارس التعليم الفني بنوعياتها "صناعي وزراعي وتجاري وفندقي ومزدوج"، وذلك بعد إعداد تلك الجداول من قبل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بقيادة سماح إبراهيم مدير تعليم القليوبية، وسعيد ندا وكيل المديرية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه بالنسبة للمدارس الثانوية الصناعية، فمن المقرر أن ينطلق الامتحان التحريري لنظام الثلاث والخمس سنوات السبت الموافق 6 مايو المقبل، كما يتم عقد الامتحان التحريري لتخصصات إعداد مهني السبت 29 أبريل المقبل، وكذلك امتحان التدريبات العملية والمعملية "مهني، نظام 3 سنوات، نظام 5 سنوات"، الثلاثاء الموافق 18 أبريل المقبل من العام الجاري.

وتابعت المديرية، أنه بالنسبة لمدارس التعليم المزدوج، فمن المقرر أن ينطلق الامتحان التحريري لمدارس التعليم المزدوج "صناعي، زراعي، فني إداري"، الثلاثاء الموافق 2 مايو المقبل، أما امتحان التدريبات العملية والمعملية فمن المقرر أن يبدأ 29 أبريل المقبل.

وأشارت، إلى أنه بالنسبة للمدارس الثانوية الزراعية، فمن المقرر أن ينطلق الامتحان التحريري لطلاب إعداد مهني، الإثنين الموافق 8 مايو المقبل، أما بالنسبة لامتحان الصف الثالث والرابع بالمدارس الفنية المتقدمة الزراعية، وامتحان التحريري للصف الأول والثاني بجميع النوعيات، أن يكون الأحد الموافق 7 مايو المقبل، وأيضا بالنسبة للامتحان التحريري لفصول الخدمات فمن المقرر أ، يكون في يوم السبت الموافق 29 أبريل المقبل.

وأخيرا بالنسبة للمدارس التجارية والفندقية، فمن المقرر أن تكون الامتحانات التحريرية لمدارس الجدارات والمدارس الفندقية، يوم السبت الموافق 10 مايو المقبل، وكذلك الامتحان التحريري لنظام الثلاث والخمس سنوات، يوم السبت الموافق 29 أبريل المقبل.

واستطردت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تتم الامتحانات العملية والمعملية بمدارس التعليم الزراعي ومدارس التعليم التجاري والفندقي وفق الجداول المعلنة بكل مدرسة على حدة، وبالتنسيق مع جهاز التوجيه الفني المختص وفي ضوء الكثافات الطلابية بكل مدرسة، موضحة أنه على المدارس ذات الكثافة العالية يجوز لها عمل جدول خاص واعتماده من الإدارة التعليمية التابعة لها، وإرسال صورة إلى الإدارة النوعية المختصة بالمديرية على ألا يتم عقد امتحانات تحريرية يبل يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل المقبل من العام الجاري.



جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمدارس التعليم الفني بالقليوبية



