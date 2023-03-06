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محافظ القاهرة يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان.. صور

الإثنين، 06 مارس 2023 07:26 م
محافظ القاهرة يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان.. صور الاحتفال بليلة النصف من شعبان
كتب سيد الخلفاوى

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شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الاحتفال الرسمى الذى أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان عقب صلاة مغرب اليوم الاثنين 6 مارس 2023 الموافق 14 شعبان 1444 هجريًا بمسجد السيدة نفيسة بحضور د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ود.محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر ود.شوقى علام مفتى الديار المصرية، ود.محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، ود عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية وعدد من كبار علماء الدين والأجهزة التنفيذية.

وفى السياق تقدَّم الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم - بالتهانى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والشعب المصرى والشعوب الإسلامية والعربية بمناسبة ليلة النصف من شعبان 1444 هجريًّا التى توافق مساءَ اليوم الإثنين.

وقال مفتى الجمهورية فى بيانه الذى أصدره اليوم: أن ليلة النصف من شعبان المباركة لها فضائل عظيمة أوردتها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام، فيما رواه الطبرانى وابن حبان فى صحيحه: (يطَّلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن)، وقد أجمع المسلمون فى كافة العصور والأزمان منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، حتى وقتنا هذا على أن ليلة النصف من شعبان هى ليلة طيبة كريمة فاضلة، لها منزلتها العظيمة عند المولى عزَّ وجلَّ.

 

الاحتفال بليلة النصف من شعبان
الاحتفال بليلة النصف من شعبان

 

الاحتفال
الاحتفال

 

جانب من احتفال ليلة النصف من شعبان
جانب من احتفال ليلة النصف من شعبان

 

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

 

كلمة وزير الأوقاف
كلمة وزير الأوقاف

 


الاوقاف

ليلة النصف من شعبان

شهر شعبان

القاهرة



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