محافظ الدقهلية: استمرار حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا لكل الأعمار

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار اعمال "حملة طرق الأبواب" للتطعيم ضد فيروس كورونا "الجرعة التنشيطية" بداية لمن هم فى عمر 12 عاما فما فوق ولجميع الفئات على مستوى المحافظة، وذلك من خلال فرق التطعيم التى تجوب دواوين المصالح الحكومية وكافة المنشآت الرياضية والمدارس والشوارع والميادين بنطاق المحافظة، وذلك لتحفيز وتشجيع المواطنين على التطعيم وتعريفهم بمدى الأهمية والفائدة من التطعيم بشكل عام فى الحفاظ على الصحة والوقاية من الاصابة بالمرض.

وقال "مختار" أن المحافظة بكامل اجهزتها حريصة على تقديم كافة اوجه الدعم لفرق العمل بالحملة بمراكز ومدن وقرى الدقهلية لتحقيق اهدافها المرجوة؛ وأوضح "مختار" أن تنفيذ الحملة تستهدف جميع المناطق على مستوى المحافظة من خلال فرق متحركة وثابتة بجميع الاماكن حرصا على صحة وسلامة الجميع من أبناء الدقهلية بإشراف وتنفيذ مديرية الصحة بالدقهلية.

ومن جانبها قال الدكتورة عبير عبد الغنى مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة، انه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، وبمتابعة واشراف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تستمر أعمال الحملة بالوحدات الحكومية والمدارس والشوارع والميادين لتطعيم العاملين والمواطنين بالجرعة التنشيطية، وقالت إن هناك 750 فريقا طبيا بمديرية الصحة، يتم من خلالهم طرق الأبواب بكافة المناطق بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف من الحملة واضافت انه نسبة التغطية للتطعيم بالدقهلية تبلغ 70٪، وان المستهدف من حملة طرق الابواب هذه المرة هو مضاعفة هذه النسبة بنطاق المحافظة، لتحقيق الحماية المجتمعية من المرض وقالت أن كافة التطعيمات للجرعة التنشيطية متوفرة ويتم نقلها وفق نظام تبريد مخصوص للحفاظ على درجه حرارتها المناسبة.

وقد أكد "مختار" على ضرورة متابعة التنسيق الكامل لقطاع الصحة مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء لتحقق الحملات أهدافها المرجوة مشيرا لضرورة رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بأهمية التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة.