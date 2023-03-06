ماليزى يخسر ربع مليون دولار بعد مكالمة "احتيال مصرفى" استمرت 14 ثانية فقط

كتبت ريم عبد الحميد

خسر ماليزى يبلغ من العمر 39 عاما، نحو ربع مليون دولار بعد أن رد على مكالمة مجهولة استمرت 14 ثانية فقط.

وذكرت صحيفة بورنيو بوست أونلاين الماليزية أن الرجل، الذى أطلق عليه اسم "لى" لا يستطيع أن يتقبل إلى الآن فكرة خسارته مليون رينجت ماليزى، اى ما يعادل 222.820 دولار أمريكة من مدخراته الثمينة التى ادخرها طوال حياته.

وبحسب ما ذكر موقع ياهو نيو، فغن المأساة حدثت بعد أن تظاهر شخص اتصل بلى بأنه من أحد البنوك، وطلب منه أن يملى عليه كلمة السر المتغيرة. وعرف لى أن هناك شيئا خطأ يحدث، فأغلق الهاتف. ثم قرر أن ينظر فى حسابه. ليكتشف بعد ذلك سحب مبلغ مليون رينجت من حساب مدخراته بالبنك دون موافقته. وسرعان ما اتصل بالبنك لتقديم شكوى وأبلغ الشرطة بالأمر.

وذكرت ياهو نيوز أن لى هو أحد أحدث الضحايا الذى تعرضوا لعمليات الاحتيال المصرفى عبر الانترنت. فوفقا للخبراء فى ماليزيا، فإن الأموال تم تحويلها إلى حساب يسمى Celcom Sdn Bhd، استنادا إلى سجلات التحويل البنكية الإلكترونية لضحية النصب.

ولم يتلقى لى أى رسالة برقم سرى متغير أو إشعار أخر. وتطلب الأمر أن يرد على مكالمة هاتفية مجهولة لمدة 14 ثانية، لتيتم سرقى مليون رينجت ماليزى من حسابه المصرفي.