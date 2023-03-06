اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية توافق على بناء مطار مثير للجدل بعد 8 سنوات من العراقيل

الإثنين، 06 مارس 2023 06:22 م
كوريا الجنوبية توافق على بناء مطار مثير للجدل بعد 8 سنوات من العراقيل كوريا الجنوبية
وكالات

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وافقت السلطات الكورية الجنوبية أخيرا على بناء مطار في جزيرة جيجو، وذلك بعد 8 سنوات من التفاوض على بنائه بسبب معارضة سكان الجزيرة.
 
ووفقا لموقع كوريا هيرالد، وافقت وزارة البيئة الكورية الجنوبية على اقتراح وزارة النقل لبناء مطار دولي جديد في جزيرة جيجو السياحية الجنوبية بعد 8 سنوات من المفاوضات حول التأثير المحتمل على البيئة المحلية.
 
من جهته عقد حاكم جزيرة جيجو "أوه يونغ هون" مؤتمرا صحفيا في مكتب المقاطعة، اليوم الإثنين، وأعرب عن أسفه العميق قائلا: "القرار المهم اتخذ من جانب واحد دون أي معلومات أو استشارة".
 
وكانت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية، قد أعلنت في العام 2015 عن اختيار 5.45 كيلومتر مربع (2،1 ميل مربع) في الجزء الشرقي من الجزيرة لبناء المطار الدولي الثاني، لكن تم تأجيل خطة بناء المطار لسنوات بسبب المعارضة الشديدة من سكان الجزيرة والناشطين البيئيين.

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