اليوم السابع
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قطع المياه عن مدينة كفر الشيخ وعدد من القرى التابعة لها 12 ساعة اليوم

الإثنين، 06 مارس 2023 07:22 ص
قطع المياه عن مدينة كفر الشيخ وعدد من القرى التابعة لها 12 ساعة اليوم انقطاع مياه
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى كفر الشيخ، قطع المياه اليوم الاثنين، من الساعة 7 صباحا، وحتى الساعة 7 مساء من نفس اليوم، وذلك بسبب أعمال التطهير لمأخذ المحطات الرئيسية بكفر الشيخ، وتطهير الخزانات الأرضيه لمحطة مياه كفرالشيخ الرئيسية رقم 1.

وتؤثر على "مدينة كفر الشيخ بالكامل، سخا، الحمراوى، أبوطبل، القنطرة، الصوالحه، عزبة أبو سعيد، وجميع قرى شرق ، وجنوب الرياض".

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة وقامت الشركة بتدبيرسيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 

 


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