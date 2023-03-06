فصل التيار الكهربائي اليوم عن قرى بـ4 مراكز بمحافظة كفر الشيخ لمدة 7 ساعات

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت شركة كهرباء كفر الشيخ، التابعة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، اليوم الاثنين، عن عدد من القرى والمناطق بـ4 مراكز ومدينة وتوابعها في المحافظة، بدءاً من الساعة 8 صباحاً، وحتى الساعة ا3 عصراً، لمدة 7 ساعات.

وأعلنت الشركة عن القرى المتأثرة بفصل الكهرباء، بمراكز مطوبس، وسيدي سالم، وبيلا، والحامول، وقرية "الكراكات وتوابعها"،بركز بيلا، وقرى "المجاز، وتيرة، وكوبري 10"، بمركز الحامول، وقرية "عقلة وتوابعها"، بمركز سيدي سالم، وقرى "معدية مهدي، والنجاريين، وأرض العرب، وكمسيون شرق وغرب، وكوم دميس وتوابعها، والجاهل وتوابعها"، بمركز مطوبس، ومدينة مسير وتوابعها.

وأضافت شركة الكهرباء في بيانها، أن فصل التيار الكهربائي يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، وتغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل علي أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك، متوجهه بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.