فريق طبى بجامعة أسيوط ينقذ حياة طالب بعملية زراعة كلى تبرع بها أخوه

أسيوط -هيثم البدرى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، عن نجاح فريق طبى بمستشفى جراحة المسالك البولية والكلى، فى إنقاذ حياة طالب من أبناء الجامعة، لافتا إلى أن الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق، ويبلغ من العمر 24 عاماً، وتم إجراء عملية زراعة كلى جديدة له بتبرع من أخيه الذى يبلغ من العمر 21 عاماً، وذلك على نفقة الجامعة، وهو ما يأتى فى إطار الخدمات الطبية المتميزة المقدمة تحت مظلة الجامعة، وتشمل رعاية صحية متخصصة لكافة الطلاب، والتى تتراوح تكلفتها سنويا ما بين 20 إلى 25 مليون جنيه، تتكفلها ميزانية الجامعة والتى تتنوع ما بين أدوية لأمراض مزمنة، أو خدمات تشخيصية أو عمليات جراحية.

وأعلن رئيس جامعة أسيوط أنه بنجاح تلك العملية وصلت حالات زراعة الكلى التى أجرتها مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى 57 عملية ضمن برنامج زراعة الكلى الرائد والمتميز.

وأشار الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، إلى أن برنامج زراعة الكلى يعد من مجالات العمل المضيئة والمشرفة للقطاع الطبى بجامعة أسيوط، والذى يأتى فى إطار التوجيهات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم برامج زراعة الكلى فى مصر فى إطار جهوده للقضاء على الأمراض المزمنة والمستعصية، كما يأتى البرنامج ضمن النشاط الطبى المنفرد والمتميز لمستشفيات أسيوط الجامعية، مشيراً إلى أن برنامج زراعة الكلى يجرى بأيدى فريق متدرب على ذلك النوع من الجراحات المعقدة جميعهم من أبناء الجامعة ويضم عدة تخصصات طبية وذلك بقيادة الدكتور هشام مختار مدير وحدة زراعة الكلى بالمستشفى، وتحت إشراف الدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى لمستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور ضياء الدين عبد الحميد مدير المستشفى الجامعى لجراحة المسالك البولية والكلى والدكتور علاء عزت عبد المنعم رئيس قسم جراحة المسالك البولية،.

وكشف الدكتور هشام مختار حمودة مدير وحدة زراعة الكلى أن الحالة رقم 57 كانت لشاب يعانى من فشل كلوى مزمن من 8 سنوات، ويعالج بغسيل دموى 3 مرات اسبوعيا منذ ذلك الحين، وكان هذا المريض يعانى من التهاب مزمن وتلف كامل بالكليتين نتيجة ارتجاع بالحالبين وعيب خلقى نتج عن ازدواجهما وتمت العملية بنجاح وتم التعامل مع اذدواج الحالبين وكذلك تشعب وامتداد شريان الكليه المتبرع ( الكلى اليمنى) خلف الوريد الاجوف السفلى بنجاح.

وكشف الدكتور هشام مختار إلى قيادته الفريق الطبى المسئول عن العملية والذى ضم عدد من الأساتذة المساعدين بقسم جراحة المسالك البولية وهم الدكتور ربيع جاد الكريم، والدكتور نصر الدين محمد، والدكتور احمد رضا، والمدرسان المساعدان بذات القسم وهما الدكتور عمرو مصطفى والدكتور لؤى، وقام بالتخدير فريق من قسم التخدير بجامعه اسيوط بقيادة الدكتور عبد الرؤوف محمد سيد مدرس التخدير والدكتور ابراهيم امبابى مدرس التخدير، متوجهاً بشكره إلى كافة أعضاء الفريق الطبى من أساتذة وأطباء متخصصين فى مجالات جراحة المسالك البولية والتخدير والباطنة والفريق المعاون من أطباء الأشعة والباثولوجيا الإكلينيكية والصيدلة الإكلينيكية وفريق التمريض.