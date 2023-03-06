فرق الإنقاذ الروسية تنقذ 40 صيادا فى سخالين

وكالات

أفادت وزارة الطوارئ الروسية، بإنقاذها 40 صيادا، كانوا عالقين على طوف جليدي انفصل جراء الظروف الجوية الصعبة، في سخالين.

وحسب موقع رويا اليوم، أوضحت الوزارة في بيانها، أن فرق الإنقاذ، توجهت إلى مكان تواجد الصادين على متن طائرة هليكوبتر من طراز Mi-8، بالقرب من قرية ليسنوي، عقب انفصال طوف جليدي عن الشاطئ، جراء الظروف الجوية الصعبة، والرياح العاتية في المنطقة.

وأضافت الوزارة، أن عمليات الإنقاذ مستمرة، على طول 2 كم، من خط انفصال الطوف الجليدي، حيث أفادت الأنباء الأولية بوجود قرابة الـ 50 شخصا في منطقة الانفصال.

وأظهر مقطع فيديو صورته طواقم الإنقاذ، سير عملهم لإعادة الصيادين العالقين على الطوف الجليدي إلى بر الأمان.