اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 مارس 2023 02:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

فرق الإنقاذ الروسية تنقذ 40 صيادا فى سخالين

الإثنين، 06 مارس 2023 01:53 م
فرق الإنقاذ الروسية تنقذ 40 صيادا فى سخالين فرق إنقاذ - صورة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت وزارة الطوارئ الروسية، بإنقاذها 40 صيادا، كانوا عالقين على طوف جليدي انفصل جراء الظروف الجوية الصعبة، في سخالين.

وحسب موقع رويا اليوم، أوضحت الوزارة في بيانها، أن فرق الإنقاذ، توجهت إلى مكان تواجد الصادين على متن طائرة هليكوبتر من طراز Mi-8، بالقرب من قرية ليسنوي، عقب انفصال طوف جليدي عن الشاطئ، جراء الظروف الجوية الصعبة، والرياح العاتية في المنطقة.

وأضافت الوزارة، أن عمليات الإنقاذ مستمرة، على طول 2 كم، من خط انفصال الطوف الجليدي، حيث أفادت الأنباء الأولية بوجود قرابة الـ 50 شخصا في منطقة الانفصال.

وأظهر مقطع فيديو صورته طواقم الإنقاذ، سير عملهم لإعادة الصيادين العالقين على الطوف الجليدي إلى بر الأمان.


وزارة الطوارئ الروسية

سخالين

قرية ليسنوي

طوف جليدي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة