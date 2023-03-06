غلق 6 محلات مخالفة والتحفظ على 180 حالة إشغال طريق بالمنتزه في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى المنتزه أول الإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، أسفرت عن إغلاق 6 منشآت والتحفظ على 180 إشغالات متنوعة، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.

وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى الالتزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.

وشملت الحملة، رفع كافة أشكال التعديات على حرم الطريق وفتح الطرق وتيسير حركة المارة والمركبات ،استهدفت شوارع جميلة بو حريد ومنطقه السيوف وملك حفني وتفرعاته وخالد بن الوليد ،كما تم إستهداف شارع خالد بن الوليد وطريق الكورنيش وأسفرت الحمله عن التحفظ علي نحو «180» من المضبوطات وغلق« 6» محال تجاريه لمخالفتهم مواعيد الغلق ،واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة.

وعلى صعيد آخر ، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الاهتمام بالشباب من الجنسين والعمل علي توفير فرص عمل حقيقية لهم وكذلك فرص تدريب مهنى على المهن التى يتطلبها سوق العمل وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية فعاليات تسليم شهادات التخرج لخريجى دورات التدريب المهنى بمراكز التدريب بمحرم بك والهانوفيل وشرق علي بعض المهن ، وذلك بعد ختام التدريب واجتيازهم الاختبار النهائي، على 4 مهن من التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة وذلك وفق نظام الساعات التدريبية المعتمدة في إطار خطة التدريب المهنى التى تنتهجها المديرية.

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ، انه تم الانتهاء من تدريب الشباب علي مهن التفصيل والخياطة بواقع 200 ساعة لعدد 14 متدربا ومتدربة ، ومهنة التبريد والتكييف بواقع 200 ساعة لعدد 16 متدربا ، ومهنة صيانة المحمول بواقع 100 ساعة لعدد 15 متدربا ، ومهنة اللحام بواقع 180 ساعة لعدد 13 متدرب وذلك بمركز تدريب مهني محرم بك ، وعلى مهنة التفصيل والخياطة بواقع 200 ساعة لعدد 17 متدربة بمركز تدريب مهني شرق ، وأخرى لعدد 12 متدربا ومتدربة بمركز تدريب مهنى الهانوفيل.

وأشار وكيل المديرية على أن جميع الدورات التدريبية بجميع مراكز التدريب المهني وايضا الوحدات المتنقلة بالإسكندرية مجانية لجميع المتدربين على المهن التى يتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين بالمحافظة وتوفير فرص العمل اللائقة لهم.



جانب من حملة حي المنتزة اول



حملة اغلاق محلات مخالفة بالمنتزة