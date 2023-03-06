غلق 13 منشأة والتحفظ على 830 حالة إشغال متنوعة بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء وجميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف إزالة الاشغالات والتعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل علي عدم عودتها مرة أخرى.

وتنفيذا لذلك ، قادت عزة سعد رئيس حي وسط حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات ، والتفتيش علي المنشأت التجارية إستهدفت شوارع المحور ، قنال السويس ابن الخطاب ،اسماعيل مهنا، مرسى بدر، الليثى ، ابو الفدا ، الجوهرى ،صلاح الدين ،المبرغنى، الخديوى ، ابن الخطاب ،محمد الفحام ،الامير عمر ،مسجد رمضان يوسف، نواكراتيس ،محمد السيد عباسى المهدى ، سوق شيديا، الأندلس، كليه الطب ، السلطان حسين، صفية زغلول، سعد زغلول، الشهداء ، الميناء الشرقية، الإسكندر الأكبر، شامبليون ، طريق الجيش، سيزوستريس، وأمام مستشفى أحمد ماهر وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 7 منشأت وضبط عدد 450 حالة إشغال متنوع و150 حالة إشغال هالك.

ونفذ حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شوارع جميلة بوحريد منطقه السيوف ، ملك حفني ومتفرعاته ، خالد بن الوليد ، طريق الكورنيش وأسفرت الحملة عن غلق عدد 6 منشأت والتحفظ علي 180 حالة اشغال متنوع.

وقام حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حمله موسعة لإزالة الإشغالات شملت ميدان باب سدره وشارع النيل والخشابين وشارع مسجد سلطان وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 200 حالة إشغال متنوع وعدد 8 سيارات محملة بالأخشاب والبلاستيك