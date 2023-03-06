ضعف المياه 13 ساعة اليوم بمركز أجا فى الدقهلية لتطهير وتعقيم المحطة

يشهد عدد من القرى التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، ضعفا فى ضغوط مياه الشرب اليوم الإثنين الموافق 6/3/2023 لمدة 13 ساعة؛ وذلك بعد أن أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى قيامها ببعض الأعمال.

وذلك بداية من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 9 مساءً، وذلك بكل من: نوسا الغيط - نوسا البحر - تلبنت - سنبخت - منية سمنود - جراح - الديرس - ميت أبو الحارس - كفر المندرة - المندرة - شيوة الغربية - البساتين - أجا - البيلوق - اللاوندى - بقطارس - منشية الأخوة - برج النور الحمص - سنجيد - قرموط البهو - شبرا - السبخا - والعزب التابعة.

وأرجعت الشركة سبب الضعف إلى قيامها بأعمال تطهير وتعقيم بمحطة مياه أجا السطحية.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة أثناء فترة الانقطاع.