اليوم السابع
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ضبط شخصين لممارسة الدجل والنصب على المواطنين بالإسكندرية

الإثنين، 06 مارس 2023 06:26 م
ضبط شخصين لممارسة الدجل والنصب على المواطنين بالإسكندرية حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر نظير مبالغ مالية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد وضبط (ممارس أعمال الدجل والشعوذة"، وآخر "معاون له")، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطهما الإجرامي" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة - مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي).

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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