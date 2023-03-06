ضبط تشكيل عصابى تتزعمه سيدة بحوزته حشيش وأفيون بطهطا فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على تشكيلا عصابيا مكون من 4 أفراد، بينهم سيدة، وتخصص التشكيل العصابي في جلب المواد المخدرة تمهيدا لترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة طهطا شمالى محافظة سوهاج، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم 2.25 كيلو جرام من مخدر الحشيش و500 جرام من مخدر الأفيون سبعة وستون الفا ومائتى وخمسون جنيها، و4 قطع سلاح أبيض 4 هواتف، وميزان حساس حال مداهمة مساكن بالإشتراك مع الأمن المركزي وأمن سوهاج.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات حيث تم عمل كمين بدائرة مركز المنشاه جنوب المحافظة.

ترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام قيام تشكيلاً عصابياً تخصص في جلب وإحضار المواد المخدرة لترويجها على عملائهم متخذين من مركز شرطة طهطا شمالى محافظة سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وكشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج ، بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج شمالى محافظة سوهاج قيام دراهم . ز . ا . ع ربة منزل زعيمة التشكيل، ومصطفى . م . ع . عاطل، وعمرو . ش . ع . ا عاطل، وحماده . ه . ا عاطل وجميعه يقيمون بمنطقة السوق البرانى دائرة قسم طهطا بجلب كمية من مخدرى الحشيش والافيون تمهيدا لترويجها على راغبى الكيف.

عقب إستصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي وأسفرت عن ضبط أفراد التشكيل حال مداهمة مساكن بالإشتراك مع الأمن المركزي وأمن سوهاج وبحوزة أفراد التشكيل 2.25 كيلو جرام من مخدر الحشيش و500 جرام من مخدر الأفيون سبعة وستون الفا ومائتى وخمسون جنيها، و4 قطع سلاح أبيض 4 هواتف، و ميزان حساس حال مداهمة مساكن بالإشتراك مع الأمن المركزي وأمن سوهاج.

وبمواجهة أفراد التشكيل العصابى بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترفوا بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسلاح بقصد الدفاع والميزان لإستخدامه في عملية البيع تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.