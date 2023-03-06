"شيرين عاصم".. عندما يكون "الشغف" وسيلة لتحقيق الطموح نائب رئيس مركز البحوث الزراعية

كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة، بروفايل للدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للبحوث، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمى، مؤكدة أن شغفها قادها لدارسة علم جديد يمتاز بالصعوبة لكنه مثير، فبعد التحاقها بكلية الزراعة فضلت الدراسة بقسم البايو تكنولوجي، وسرعان ما التحقت للعمل بمعهد بحوث تكنولوجيا الهندسة الوراثية ، لتحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه.

الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للبحوث، شغلت الكثير من المناصب القيادية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية، بداية من رئيس قسم، ووكيل للمعهد للإرشاد والتدريب، ثم مدير له، ومن ثم نائبا لرئيس مركز البحوث الزراعية للبحوث.

حققت عاصم الكثير من الإنجازات، خلال توليها منصبها الحالي ومنها زيادة التعاون البحثي مع المراكز البحثية والجامعات المصرية، وكذلك التعاون الدولي مع المراكز والهيئات والمنظمات الدولية في كثير من الدول، وهو ما يزيد الخبرات واكتساب مهارات جديدة للباحثين بمركز البحوث الزراعية.

شاركت شيرين عاصم، في تطوير العمل البحثي داخل مركز البحوث الزراعية ، من خلال الاهتمام بزيادة البحوث التطبيقية التي تخدم التحديات، ومنها مجابهة تحدي التغييرات المناخية، وكذلك العمل على تعديل لائحة الترقيات للباحثين وهو ما ساهم في زيادة نشر الأبحاث العلمية في الكثير من الدوريات العلمية العالمية.

تقول "عاصم" أن زيادة الاهتمام بنشر البحوث الخاصة بالباحثين في الدوريات والمجلات العلمية العالمية، ساهم في حصد الكثير من الجوائز العالمية المرموقة في كثير من المسابقات العلمية المتخصصة، ليحقق مركز البحوث الزراعية الأول في مصر في المراكز المتخصصة، والرابع على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكدت نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للبحوث، أن لأكثر من 45 %، من الباحثين بمركز البحوث الزراعية من السيدات، مؤكدة أن المرأة المصرية في الوقت الحالي محظوظة بالدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمكينها اقتصاديا وثقافيا وتعليميا ووظيفيا، ولجميع فئات المجتمع، ولا يمكن نكران هذا الدعم الغير مسبوق، لافتة الى أن هذا التوقيت يفرض على المرأة المصرية أمانة على عاتقها تجاه وطنها، خاصة وأنها أحد الأعمدة الأساسية في بناء الجمهورية الجديدة، وشريك أساسي لتحقيق التنمية.