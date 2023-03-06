شركة "POD" تقدم خدمات الاستشارات الإعلامية لشركة CBK المنظمة لمعرض RTM

استكمالًا لدورها في تقديم خدمات العلاقات العامة لكبرى الشركات والمؤسسات في مصر، قامت شركة POD للعلاقات العامة والإعلان، في تقديم خدمات الاستشارات الإعلامية لشركة CBK لتنظيم المعارض والمؤتمرات، للإعلان عن انطلاق المعرض العقاري (RTM) THE READY TO MOVE MARKET، خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو المقبل.

وتولت شركة POD، تنظيم فعاليات مؤتمر معرض THE READY TO MOVE MARKET (RTM)، والذي عقد يوم 26 فبراير الماضي بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور نخبة من المسؤولين وأعضاء مجلس النواب وقيادات القطاع العقاري، وعدد كبير من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، كما تولت الشركة إعداد البيان الصحفي للإعلان عن المعرض وتوزيعه على وسائل الإعلام، فيما ستتولى شركة CBK-وحدها- حقوق تنظيم وتسويق معرض RTM بمركز مصر للمعارض الدولية، دون مشاركة من شركة POD، والتي يقتصر دورها على تقديم خدمات الاستشارات الإعلامية لشركة CBK في الفعاليات التي تقام قبل المعرض.

ويعد RTM أول معرض تطلقه شركة CBK، والتي تأسست بالتحالف بين مجموعة كليلة التجارية-المالكة والمنظمة لمعرض عقارات النيل- وشركة كولدويل بانكر-أكبر شركة تسويق عقاري في مصر- والأولى في قاعدة بيانات العملاء والأعلى مبيعًا في مصر بين كافة شركات التسويق العقاري.

وشهد مؤتمر إطلاق معرض RTM حضور كلٍ من الدكتور/ وليد عباس معاون وزير الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس/ طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومحمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ومحمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا، وأحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة cred، ومن شركة CBK، الدكتور باسم كليلة رئيس مجلس إدارة الشركة، والسيد/ كريم زين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.