وقال وزير الصحة السورى - خلال الاجتماع الذى عقد فى مبنى الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" - إن دعم مكتب الأمم المتحدة ليس بجديد، ولا يقتصر الدعم على كارثة الزلزال، حيث يتم التنسيق بشكل دائم، لافتا إلى أن الزلزال أثر بشكل كبير على القطاع الصحي، ويجب تجديد الأولويات لإعادة الأمور إلى طبيعتها.

بدوره، أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالأردن، الاستعداد لدعم الاحتياجات الفورية للقطاع الصحى وتعزيز التعاون، فيما يخص التمويل لدعم الطاقة الشمسية فى المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى المشاريع القديمة التي يتم العمل عليها لإعادة ترميم الكتل الصحية المتضررة لضمان تأمين خدمات صحية للمواطنين.

