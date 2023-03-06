اليوم السابع
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سفير الاتحاد الأوروبى: اجتماع الحوار السياسى مع مصر فى مايو المقبل

الإثنين، 06 مارس 2023 11:04 ص
سفير الاتحاد الأوروبى: اجتماع الحوار السياسى مع مصر فى مايو المقبل كريستيان بيرجر
(أ ش أ)

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أعلن رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر السفير كريستيان بيرجر، اليوم الاثنين، انعقاد اجتماع الحوار السياسى بين مصر والاتحاد الأوروبى فى شهر مايو من العام الجارى.
 
وقال بيرجر- في لقاء مع الوفد الصحفي المرافق خلال زيارته الحالية إلى أسوان - أنه من المرجح عقد هذا الاجتماع في النصف الثاني من شهر مايو المقبل.
 
وأضاف أن الشهر نفسه سيشهد أيضا الانتهاء من دورة اللجان الفرعية بين الجانبين والمنبثقة عن اللجنة المعنية باتفاقية المشاركة المصرية - الأوروبية.
 
وأشار إلى انعقاد اجتماعين للجان الفرعية الأسبوع الماضي ببروكسل، كما سيلتئم اجتماع آخر للجان الفرعية بالقاهرة، ثم يعقد اجتماع بمصر للجنة الشراكة المصرية الأوروبية يليه اجتماع مجلس الشراكة المنتظر انعقاده خلال الصيف القادم. 
وأكد أهمية الحوار بين مصر والاتحاد الاوروبى فيما يتعلق بالحد من الهجرة..كاشفا عن أن العام الجاري 2023 سيتم التركيز فيه على الاقتصاد والتجارة.
 
وردا على سؤال حول الموضوعات التى سيتم مناقشتها خلال اجتماع الحوار السياسي المقبل مع مصر، قال السفير"إنه لم يتم تحديد الأجندة بعد ولكن كما هو متبع فى الحوارات السابقة، ستتضمن الأوضاع على الساحة الدولية والأزمات حول العالم والأزمات التى تنعكس تداعياتها على كل من مصر والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى علاقات التعاون، موضحا أن الاجتماع يأتي في إطار اتفاقية الشراكة بين الجانبين".

مصر

الاتحاد الاوروبى

كريستيان بيرجر

العلاقات المصريه الاوروبيه

اسوان



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