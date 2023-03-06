اليوم السابع
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روسيا تعتبر أنشطة "منظمة الشفافية الدولية" غير مرغوب بها في البلاد

الإثنين، 06 مارس 2023 04:16 م
روسيا تعتبر أنشطة "منظمة الشفافية الدولية" غير مرغوب بها في البلاد روسيا - أرشيفية
وكالات

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أعلن مكتب المدعي العام الروسي، اليوم الاثنين، أن أنشطة منظمة الشفافية الدولية غير مرغوب بها في البلاد، والتي "تتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا".
 
وبحسب موقع "سبوتنيك" الروسى، جاء في بيان نشر على تطبيق "تلجرام" لمكتب المدعي العام الروسي: "بناءً على نتائج دراسة المواد الواردة، قرر مكتب المدعي العام لروسيا اعتبار أنشطة منظمة الشفافية الدولية، ومقرها برلين (ألمانيا)، والتي يديرها مواطنو دول أجنبية، غير مرغوب فيها على أراضي روسيا الاتحادية".
 
وبحسب المكتب، فإن أنشطة هذه المنظمة تتجاوز الأهداف والغايات المعلنة.

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