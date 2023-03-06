روسيا تطالب بالتوقف عن عرقلة إصدار التأشيرات لدبلوماسييها من قبل واشنطن

وكالات

صرحت إيرينا تيازلوفا، ممثلة روسيا، في اجتماع لفريق العمل المفتوح العضوية المعني بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن موسكو طلبت من الأمانة العامة للأمم المتحدة التوقف عن ممارسة عدم إصدار تأشيرات من قبل الولايات المتحدة للدبلوماسيين الروس المناوبين، الذين يسافرون إلى مقر المنظمة.

وبحسب موقع "سبوتنيك"، قالت تيازلوفا: "نود أن نناشد السيد الرئيس والأمانة العامة للأمم المتحدة بطلب عاجل لاتخاذ إجراءات لوقف مثل هذه الممارسات الضارة"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرات لعدد من الدبلوماسيين الروس للمشاركة في الدورة العادية للمجموعة.

وفقا لها، تؤثر الولايات المتحدة في الواقع على تشكيل الوفود الوطنية.

وطلب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من زملائه عدم تذكير الولايات المتحدة بأن الوفد الروسي يحتاج إلى تأشيرات أمريكية للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الأمريكيين لديهم التزاماتهم الخاصة.