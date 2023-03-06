روسيا: الدفاعات الجوية تسقط 3 صواريخ فى منطقة بيلجوردو

وكالات

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، إن شخصاً واحداً على الأقل أصيب في المنطقة، الاثنين، بعد أن أسقطت القوات الروسية ثلاثة صواريخ.

وحسب موقع الشرق الإخبارى، أضاف الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف على تطبيق تيليجرام إن الحطام المتساقط أدى أيضاً إلى سقوط بعض خطوط الكهرباء بالقرب من بلدة نوفي أوسكول، ولكن لم يُعرف على الفور النطاق الكامل للأضرار.

وتقع بيلجورود على حدود منطقة خاركوف الأوكرانية، وتعرضت مراراً لقصف منذ بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا قبل عام.