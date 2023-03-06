وذكر المكتب الإعلامى للسودانى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السودانى استقبل وفدا من البرلمان الأوروبى، حيث تم بحث مجمل العلاقات العراقية الأوروبية، وسبل تنميتها في مختلف مجالات التعاون المشترك، وآليات تعزيز قدرات العراق في مواجهة التحديات الاقتصادية وآثار التغيّر المناخي.

وشدد السوداني على أهمية الجهود الدولية الداعمة للعراق في تنفيذ برنامجه الحكومي، وتقديم المساعدة في مجال استرداد الأموال المنهوبة والمطلوبين للقضاء العراقي.

من جهته، أكد الوفد الأوروبى تأييده ودعم دول الاتحاد الأوروبى للجهود العراقية المبذولة فى مجال الإصلاح، معربين عن الرغبة الأوروبية الجادة فى عقد شراكة مع العراق تصب في مسار التنمية المستدامة والمصالح المشتركة.