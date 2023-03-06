رئيس مجلس السيادة بالسودان يؤكد عمق وأزلية العلاقات السودانية المصرية

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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص السودان على تطوير علاقاته مع مصر وترقيتها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأشار إعلام مجلس السيادة - إلى تأكيد رئيس مجلس السيادة خلال لقائه بمكتبه اليوم السفير هاني صلاح سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان، وبحضور وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير دفع الله الحاج - على عمق العلاقات السودانية المصرية وأزليتها وأن رؤية البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية طابعها التوافق والتطابق.

من جانبه، أوضح السفير هاني صلاح في تصريح صحفي، عقب اللقاء، أن اللقاء تناول السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

وأضاف ان اللقاء تطرق أيضا للجهود المبذولة بشأن تسريع عملية إمداد السودان بالتيار الكهربائي من جمهورية مصر العربية.

وقال السفير هاني صلاح أنه نقل لرئيس مجلس السيادة الانتقالي تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي.