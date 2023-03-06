رئيس جامعة المنوفية: لدينا 1000 سرير بينها 160 للرعاية و35 غرفة عمليات

المنوفية - محمود شاكر

قال الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن جامعة المنوفية تضم 7 منشآت تعليمية فى مجال الطب تضم العديد من التخصصات بينهم التمريض والعلوم التطبيقية وغيرها من التخصصات المتنوعة.

وتابع القاصد أن الجامعة والمستشفيات بها تضم 1000 سرير بينها 160 سرير رعاية و35 غرفة عمليات، وتخدم 6 ملايين مواطن موزعين على كل مراكز المحافظة.

وأضاف القاصد أنه جار إضافة ثلاثة طوابق لتعبئة مستشفى الطوارئ ستقدم خدمة طبية متميزة من خلال إضافة 11 غرفة عمليات 56 سرير عناية و70 سريرا داخليا والذى سيتم خلال ثلاثة سنوات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الأول الذى عقدة رئيس جامعة المنوفية، لعرض التطور الكبير بجامعة المنوفية.

يذكر أن الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، شغل العديد من المناصب القيادية بالجامعة آخرها منصب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا قبل توليه منصب رئيس الجامعة، وهو أحد أشهر وامهر أطباء جراحة الأورام فى مصر.

تدرج القاصد فى المناصب الإدارية والقيادية فقد شغل وظيفة مدير عمليات الجراحة العامة عام 2001، وعين مشرفا على وحدة العلاج بأجر بالمستشفيات الجامعية إعتباراً من عام 2008، حتى شغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لمستشفيات جامعة المنوفية فى عام 2009 كما شغل سيادته وظيفة رئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفية فى عام 2011.

و فى شهر ديسمبر عام 2013 تم انتخابه عميداً لكلية الطب جامعة المنوفية ورئيساً لمجلس إدارة المستشفيات الجامعية كأول عميد منتخب فى تاريخ الكلية، ثم صدر القرار الجمهورى بتعيين سيادته نائباً لرئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث فى يناير 2015 وشغل الوظيفة لمدة ثمانية سنوات، حتى صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه رئيساً لجامعة المنوفية فى يناير 2022.

وله العديد من الأبحاث العلمية المنشورة بالمحلات العلمية العالمية واشرف على العديد من الأبحاث العلمية لباحثين بمختلف الجامعات المصرية لنيل درجة الماجستير والدكتوراة.

كما أن للقاصد اهتمامات كثيرة فى العمل التطوعى من خلال عضوية مجلس إدارة جمعية الجراحين وعضو مؤسس ونائب رئيس الجمعية المصرية لجراحة الأورام، وعضو الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا، وعضو مؤسس بجمعية جراحى الرأس والرقبة المصرية، وبجمعية الجراحة الحديثة، وعضو الجمعية الأوروبية لجراحة الأورام.