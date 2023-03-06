رئيس جامعة المنوفية: المحافظة تستثمر فى التعليم وبها 4 جامعات

المنوفية - محمود شاكر



قال الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أن محافظة المنوفية من أفضل المحافظات التى تسعى للتعليم فى كل المناحى، لافتا إلى حرص الأسر بمحافظة المنوفية على ضرورة التعليم والتعلم.

واضاف القاصد أن محافظة المنوفية بها أربعة جامعات تضخ المتميزين بكل المجالات، والتى تضم جامعة المنوفية، وجامعة مدينة السادات، وجامعة الدلتا التكنولوجية، وجامعة المنوفية الأهلية.

وأكد القاصد أن الجامعة وخريجيها يتمتعون بالعديد من المميزات لخريجى الجامعة بكل الكليات، من خلال خطط التطوير الكبيرة التى تتبعها الجامعة فى كل المجالات.

الجامعة لها بصمتها على خريطة التعليم فى جامعات مصر، مؤكدا أن اغلب الخطط التى تتم من خلال الساعات المعتمدة والتى تساعد على تخريج طالب متميز، والذى يساعد بشكل كبير على التطوير والتميز.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الاول الذى عقدة رئيس جامعة المنوفية، لعرض التطور الكبير بجامعة المنوفية.

يذكر أن الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، شغل العديد من المناصب القيادية بالجامعة آخرها منصب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا قبل توليه منصب رئيس الجامعة، وهو أحد أشهر وامهر أطباء جراحة الأورام فى مصر.

تدرج القاصد فى المناصب الإدارية والقيادية فقد شغل وظيفة مديرعمليات الجراحة العامة عام 2001، وعين مشرفا على وحدة العلاج بأجر بالمستشفيات الجامعية إعتباراً من عام 2008، حتى شغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لمستشفيات جامعة المنوفية فى عام 2009 كما شغل سيادته وظيفة رئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفية فى عام 2011.

و فى شهر ديسمبر عام 2013 تم انتخابه عميداً لكلية الطب جامعة المنوفية ورئيساً لمجلس إدارة المستشفيات الجامعية كأول عميد منتخب فى تاريخ الكلية، ثم صدر القرار الجمهورى بتعيين سيادته نائباً لرئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث فى يناير 2015 وشغل الوظيفة لمدة ثمانية سنوات، حتى صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه رئيساً لجامعة المنوفية فى يناير 2022.

وله العديد من الأبحاث العلمية المنشورة بالمحلات العلمية العالمية واشرف على العديد من الأبحاث العلمية لباحثين بمختلف الجامعات المصرية لنيل درجة الماجستير والدكتوراة.

كما أن للقاصد اهتمامات كثيرة فى العمل التطوعى من خلال عضوية مجلس إدارة جمعية الجراحين وعضو مؤسس ونائب رئيس الجمعية المصرية لجراحة الأورام، وعضو الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا، وعضو مؤسس بجمعية جراحى الرأس والرقبة المصرية، وبجمعية الجراحة الحديثة، وعضو الجمعية الأوروبية لجراحة الأورام.