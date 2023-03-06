رئيس جامعة الإسكندرية يلتقى مدير هيئة الفولبرايت لبحث سبل التعاون المشترك

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين،وفد هيئة الفولبرايت الأمريكية، برئاسة الدكتورة ماجي نصيف مدير هيئة فولبرايت بالقاهرة وذلك لبحث سبل التعاون، والتعريف بمنح فولبرايت للأبحاث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، والمساهمة فى تعزيز وتنمية مهارات الخريجين والباحثين بجامعة الإسكندرية، فضلاً عن خلق فرص لتبادل الثقافات والمعلومات والخبرات بين الأساتذة والطلاب بين جامعة الإسكندرية والجامعات الأمريكية، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء كليات الطب والهندسة والعلوم والآداب والصيدلة، ومديرو مكتب العلاقات الدولية ومكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا ( تايكو) بجامعة الإسكندرية.

فى البداية ؛ رحب الدكتور عبد العزيز قنصوه خلال اللقاء بوفد هيئة الفولبرايت لافتاً أن الجامعة حريصة على فتح مجالات التعاون الأكاديمى والبحثى مع الهيئات الدولية والجامعات العالمية المتقدمة، وأشار د. قنصوه أنه من المتوقع ان يكون هناك تعاون كبير مع هيئة فولبرايت من خلال دعوة أساتذة زائرين لجامعة الإسكندرية للاستفادة من خبراتهم في الأقسام والتخصصات المختلفة التي تحتاجها الجامعة، والتعاون أيضاً مع الجامعات الأمريكية التي لديها درجات علمية مزودجة مع جامعة الإسكندرية من خلال الأبحاث والمنح الدراسية والدراسة لمدة فصل أو فصلين دراسيين، ولفت أنه يأمل أن تكون أوجه التعاون البحثي لخدمة المجتمع السكندرى، خاصة في المجال الطبي والعمليات الجراحية للاستفادة من خبرات الأطباء الأمريكان في هذا المجال، والمشروعات البيئية التي يمكنها أن تجد حلول للمشكلات البيئية والمجتمعية بالإسكندرية.

من جانبها، أشادت الدكتورة ماجي نصيف مدير مكتب هيئة فولبرايت بالقاهرة، بدور جامعة الإسكندرية في الإهتمام بتطوير البحث العلمي والنهوض بجودة العملية التعليمية والسعي الدائم لتطوير العنصر البشري ومواكبة التطورات العلمية العالمية في مختلف التخصصات، وأعلنت أن الهيئة ستنظم ندوة تعريفية عن طريق تطبيق زووم zoom meeting خلال الفترة المقبلة لتعريف طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والخريجين ببرامج فولبرايت ومشاركة كافة المعلومات عن كيفية التقديم.

تم خلال اللقاء استعراض البرامج والفرص التي تتيحها الهيئة للطلاب المصريين وهى مفتوحة للتقديم الآن لطلاب ما بعد التخرج لتطوير مهاراتهم على كافة المستويات وهي ممولة تمويل كامل من هيئة الفولبرايت وتلبى كل الاحتياجات لمن يريدون أن يطورا أنفسهم على مستويات مختلفة، ومنها برنامج الماجستير وأبحاث مابعد الدكتوراة، فضلا عن وجود برنامج جديد لطلاب الدكتوراة بجامعة الإسكندرية لعمل إشراف مشترك مع أساتذة الجامعات الأمريكية، وبرنامج للمهتمين بتطوير مهاراتهم الفنية مثل الرسم والتصوير والتصميم والسينما عن طريق الالتحاق بدورات على مستوى الماجستير، وبرنامج ال MBA 4 والذى يهدف إلى بناء الكوادر الإدارية وتطوير الأداء الإداري داخل الجامعة عن طريق الالتحاق ببرامج أكاديمية متخصصة بالولايات المتحدة الأمريكية، وبرنامج لخريجي كليات دار العلوم والدراسات الإسلامية والقانون والترجمة، بالإضافة لبرنامج FOREIGN language teacher والذى يعد فرصة لمدرسي اللغة الانجليزية بالجامعات والمدارس المصرية للسفر للولايات المتحدة الأمريكية لكي يطور من نفسه في مجال تخصصه كما يمكنه أيضا تدريس اللغة العربية للمجتمع الأمريكي ، كما تم استعراض منح لأبحاث ما بعد الدكتوراه والمحاضرات الأونلاين التى يمكن أن يستفيد منها الطلاب من خلال الاستماع إلى معلومات تساعدهم فى تطوير مهاراتهم فى مجالات تخصصهم.