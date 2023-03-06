رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد معاهد العامرية وبرج العرب

الإسكندرية أسماء على بدر

تففد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب عدد من المعاهد منها معاهد إدارة العامرية معهد الشهيد وليد جمال زين الدين، كما تفقد بعض معاهد إدارة غرب بزيارة معهد بنين برج العرب.

وجاءت الزيارة لمتابعة جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال لجنة الجودة والاعتماد واطمأنا على سير الدراسة بها بدون أى معوقات كان برفقتهما إسماعيل أنور مدير العلاقات العامة ومحمد سعد مسئول الأمن.

فى سياق آخر، كانت قد نظمت المنطقة ال أزهر ي ة بالإسكندرية تحت رعاية الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية مسابقة الأ زهر ى الصغير بمشاركة طلاب المعاهد الأ ازهر ي ة بالمحافظة، وشملت المسابقة حفظ القرآن الكريم للطلاب والطالبات المشاركين فى المسابقة .