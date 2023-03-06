رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد معاهد العامرية وبرج العرب

تففد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب عدد من المعاهد منها معاهد إدارة العامرية معهد الشهيد وليد جمال زين الدين، كما تفقد بعض معاهد إدارة غرب بزيارة معهد بنين برج العرب.
وجاءت الزيارة لمتابعة جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال لجنة الجودة والاعتماد واطمأنا على سير الدراسة بها بدون أى معوقات كان برفقتهما إسماعيل أنور مدير العلاقات العامة ومحمد سعد مسئول الأمن.
فى سياق آخر، كانت قد نظمت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تحت رعاية الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية مسابقة الأزهرى الصغير بمشاركة طلاب المعاهد الأازهرية بالمحافظة، وشملت المسابقة حفظ القرآن الكريم للطلاب والطالبات المشاركين فى المسابقة .
وحضر فعاليات المسابقة علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وإشراف إدارة رياض الأطفال بقيادة فاتن عطية مدير الإدارة و سارة محمود بالإدارة، والتعاون مع إدارة شئون القرآن الكريم بقيادة الشيخ محمد عبد النبي وموجهي الإدارة وأعضائها الفنيين كل من إشراف نعيمة محمد سعد مدير إدارة الأمن.
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