ديلى ميل: الأمير هارى يمكنه الإقامة فى فرجمور كوتاج حال حضوره حفل التتويج

كتبت ريهام عبد الله

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن منزل فرجمور كوتاج فى قلعة وندسور، سيكون متاحا أمام الأمير هارى وميجان ماركل، للإقامة فيه حال حضورهما حفل تتويج الملك تشارلز خلال شهر مايو المقبل.

هارى وميجان يؤكدان دعوتهما لحضور حفل التتويج

ومن جهتهما، أكد دوق ودوقة ساسكس، أنهما تمت دعوتهما لحضور حفل تتويج الملك، لكنهما رفضا الإفصاح عما إذا كانا سيحضران أم لا، وقال المتحدث باسم هارى إن هارى تلقى رسالة بريد إلكترونى من القصر حول الحدث المقبل فى 6 مايو، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



الأمير هارى وميجان ماركل

مقابلة الأمير هارى الأخيرة المثيرة للجدل

يأتى ذلك بعد أن أثار الأمير هارى الجدل مرة أخرى، حيث أخبر الطبيب المثير للجدل الدكتور غابور ماتى أنه كان يشتاق للعناق والانتباه خلال طفولته "المؤلمة بشكل لا يصدق، وأعرب أيضًا عن أسفه على "نشأته" وكيف شعر "بالاختلاف" عن بقية أفراد عائلته.

ومن جهته، قال متحدث باسم الأمير هارى أمس الأحد، إن دوق ساسكس وزوجته ميغان تلقيا دعوة لحضور مراسم تتويج والده الملك تشارلز، لكنهما لم يؤكدا بعد ما إذا كانا سيحضران.

وأفاد متحدث باسم الأمير هارى بأنه "يمكننى أن أؤكد أن الدوق تلقى مؤخرا مراسلات بالبريد الإلكترونى من مكتب جلالة الملك بخصوص حفل التتويج"، وأضاف: "لن نكشف الآن عن قرار الدوق والدوقة النهائى بشأن حضور الحفل".



فرجمور كوتاج

وكان الزوجان قد أطلقا تصريحات مسيئة بحق الملك تشارلز والأمير وليام، شقيق هارى الأكبر، وأفراد آخرين من العائلة المالكة فى مذكرات نُشرت مؤخرا وفى فيلم وثائقى من إنتاج نتفليكس وسلسلة من المقابلات التلفزيونية، مما ألقى بظلاله على الاستعدادات للحدث الذى سيقام فى مايو.

وأثارت هذه الانتقادات اللاذعة للعائلة المالكة شكوكا حول دعوة الأمير هاري، الذى تنحى عن واجباته الملكية فى 2020، لحضور حفل التتويج وما إذا كان سيحضر إذا وُجهت له الدعوة.