حبس عامل 4 أيام لاتهامه بقتل زوجته بمنشأة القناطر بسبب خلافات أسرية

كتب أحمد إسماعيل - أسماء شلبى

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته بمنشأة القناطر بسبب خلافات أسرية .

وطلبت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

أنهى عامل حياة زوجته في منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها في منشأة القناطر.

بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، أن المجني عليها تعرضت لاعتداء بآلة حادة على يد زوجها، بسبب خلافات أسرية، مما أسفر عن مقتلها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.