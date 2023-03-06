حبس عاطل 4 أيام بتهمة حيازة كمية من الأقراص المخدرة لترويجها بالمنوفية

قررت نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل ضبط وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة المركز، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة شبين الكوم التابعة لمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل مقيم بإحدى قرى المركز، بتهمة الاتجار في الأقراص المخدرة وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد ورود معلومات عن اتجار عاطل مقيم بإحدى قرى المركز فى الأقراص المخدرة. فكلف مدير الأمن بسرعة ضبط المتهم، تحت إشراف العميد حسن النحرواى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، وبعد تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد مغربي رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم، من ضبط المتهم داخل منزله بإحدى قرى المركز، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.