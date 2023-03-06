توقيع الكشف مجانا على 1230 مواطنا وإجراء 143 عملية ضمن قافلة علاجية بالجيزة

كتبت – مرام محمد

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية والتي تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً .

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الدولة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية الصحية وسبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية وتمكينهم من الحصول على تلك الخدمات وصرف الأدوية بالمجان، مشيداً بالدور الحيوي الذي لعبته القوافل في تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين والتي جاءت بمشاركة مستشفيات جامعة الأزهر، موجهاً الشكر للأطقم الطبية المشاركة وللتعاون المثمر للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

وفي هذا الإطار، تابع محافظ الجيزة القوافل العلاجية التي تم تنظيمها علي مدار ثلاثة أيام بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي بالتعاون مع مستشفيات جامعة الأزهر الشريف، في إطار البروتوكول الموقع بين محافظة الجيزة والأزهر الشريف ومستشفى الواحات البحريه.

وأوضح "راشد"، أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي على 1230 مواطن بالإضافة الى إجراء 143 عملية جراحية لحالات مرضية استدعت ذلك وصرف الأدوية بالمجان ضمن فعاليات القافلة.

وأضاف المحافظ أن القافلة ضمت 24 طبيباً من أساتذة مستشفيات جامعة الأزهر الشريف في تخصصات (المخ والأعصاب، العظام، الباطنة، الصدر، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، والتخدير، والجراحة العامة والأورام، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، وجراحة الأطفال، أمراض النساء والتحاليل والمعامل، والفحوصات الخاصة عن طريق أجهزة "إيكو" والتى تم إجراء الفحوصات على 60 مريض من أهالى الواحات البحرية والباويطى بواسطتها ممن إستدعت حالاتهم ذلك.

ووجه المحافظ مختلف الجهات بضرورة التنسيق لتنظيم القوافل الطبية وتوجيهها لتشمل جميع القري والوحدات المحلية بالمراكز والمدن.