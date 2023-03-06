اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 مارس 2023 05:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"توشكى الخير" تفاصيل استصلاح واستزراع حوالى 600 ألف فدان.. صور

الإثنين، 06 مارس 2023 04:00 ص
"توشكى الخير" تفاصيل استصلاح واستزراع حوالى 600 ألف فدان.. صور توشكى أكبر مشروع زراعى جنوب مصر
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع"، عددا من الصور لمشروع توشكى العملاق جنوب شرق جمهورية محافظة أسوان، ويعد أكبر مشروعات الزراعة جنوب مصر.
 
ويعد "توشكى" أحد أهم المشروعات القومية فى مجال الزراعة لتوفير ملايين المنتجات الزراعية المختلفة للدولة من خلال استصلاح واستزراع حوالى 600 ألف فدان حول منخفضات توشكى من خلال تخصيص الأراضى للمستثمرين وشركات تابعة للدولة، فى إطار خطة توسيع رقعة المساحة المزروعة من 5% إلى 25% من مساحة مصر بكل ما يترتب عليه من آثار ديموغرافية واقتصادية واجتماعية.
 
وجاء الهدف من هذا المشروع القومى، بغرض استصلاح واستزراع وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وتخفيف الضغط على الوادى والدلتا، وأولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماماً بالغاً بمشروع توشكى نظراً لأنه مستقبل مصر للاستثمار الزراعى فى الخير والنماء، خاصة بعد إضافة مساحات زراعية جديدة فى الفترات الماضية لزيادة الرقعة الزراعية لتصبح أراضى زراعية جاهزة للاستغلال الأمثل والتى يمكن أن تحقق طموحات الشباب فى توفير فرص عمل حقيقية.
 
أساليب الزراعة الحديثة
أساليب الزراعة الحديثة

الزراعة فى توشكى
الزراعة فى توشكى

المحاصيل فى توشكى
المحاصيل فى توشكى

المشروع من أعلى
المشروع من أعلى

ترعة الشيخ زايد
ترعة الشيخ زايد

محاصيل زراعية
محاصيل زراعية

مساحات خضراء
مساحات خضراء
 
 

توشكى

مشروع توشكى

توشكى الخير

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

مشروعات التوسع الأفقى تدعم سياسة الاكتفاء الذاتى وتقليل الفجوة.. وزير الزراعة: زيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان.. أهمها مشاريع توشكى والدلتا الجديدة وتنمية شمال ووسط سيناء والريف المصرى

الأحد، 29 يناير 2023 07:00 ص

تعرف على أهداف مشروع توشكى القومى

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:00 ص

معلومات الوزراء: مشروع توشكى يضيف 1.1 مليون فدان للرقعة الزراعية فى مصر

الخميس، 28 أبريل 2022 10:29 م

متحدث وزارة الزراعة: مشروع توشكى يمثل دلتا جديدة لصعيد مصر

الجمعة، 22 أبريل 2022 01:13 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة